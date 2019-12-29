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Эрлин Холанн: «С самого начала чувствовал, что хочу оказаться в «Боруссии»

21:07

Новичок дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн заявил, что изначально планировал присоединиться к этому клубу. Форвард перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга», интерес к нему проявлял ряд европейских клубов.

— У меня были активные переговоры с руководством и тренерами, особенно с Ватцке, Цорком и Фавром, — цитирует официальный сайт «Боруссии» Холанна. — Я с самого начала чувствовал, что хочу оказаться именно в «Боруссии», сыграть на 80-тысячном стадионе при невероятной атмосфере.

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