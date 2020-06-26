Эрлин Холанн: «Реал?» Совсем не думаю об уходе из «Боруссии», я только перешел сюда"

Нападающий «Боруссии Д» Эрлин Холанн прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Реала».

— Я практически не думаю о своем будущем, — цитирует Funke Media Group Холанна. — Живу настоящим и решаю, что лучше для моей карьеры в конкретные моменты. С удовольствием присоединился к «Боруссии», это одна из лучших команд мира. Я подписал долгосрочный контракт и, можно сказать, только приехал в команду, так что совсем не думаю о переходе куда-либо еще.

Холанн перешел в «Боруссию Д» из «Зальцбурга» зимой 2020 года за 20 миллионов евро. В 17 матчах за немецкую команду 19-летний норвежец забил 16 голов и отдал 3 результативных передачи.