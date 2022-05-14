Эрлин Холанн попрощался с дортмундской «Боруссией»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн попрощался с командой.

«Носить эту футболку было честью. В «Боруссии» я пережил незабываемые моменты, познакомился с особенными людьми, не говоря уже о фанатах, которые всегда были нашим дополнительным игроком на поле. «Желтая стена» действительно невероятна. Я никогда этого не забуду! Спасибо вам всем!» — написал Холанн в Twitter.

Холанн перешел в «Боруссию» в январе 2020 года. В сезоне-2021/22 нападающий забил 29 голов и отдал 8 результативных передач в 30 матчах за команду.

С сезона-2022/23 Холанн будет выступать за «Манчестер Сити».