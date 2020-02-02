Эрлин Холанн: «Не думал о том, чтобы забить так много голов»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн поделился впечатлениями от яркого дебюта в новой команде. В 3 матчах он забил 7 голов.

— Мои товарищи по команде очень хороши, — цитирует Холанна официальный сайт бундеслиги. — Мне легче играть. Я не думал о том, чтобы забить так много голов, теперь их семь. Просто пытаюсь наслаждаться своей жизнью и делать то, что делаю.

Голы перед болельщиками «Боруссии»? Это просто фантастика. Чувство, которого у меня не было раньше.