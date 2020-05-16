Эпичное интервью Холанна. Герой рурского дерби произнес восемь слов
Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн дал лаконичное интервью после победы над «Шальке» в матче 26-го тура бундеслиги (4:0). Форвард открыл счет в матче, этот гол стал первым в чемпионате Германии после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Также на его счету голевая передача. Игра из соображений безопасности прошла без зрителей, однако после окончания встречи футболисты «Боруссии» подошли к пустым трибунам и поаплодировали.
— После финального свистка вы с одноклубниками подошли к фанатской трибуне. Почему вы это сделали?
— Почему нет?
— Это было что-то вроде послания, которое вы хотели отправить?
— Да.
— Вы скажете смысл этого послания?
— Для моих фанатов.
— Они — все для вас и для «Боруссии».
— Это так.
В итоге Холанн произнес в интервью всего восемь слов.
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