Эпичное интервью Холанна. Герой рурского дерби произнес восемь слов

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн дал лаконичное интервью после победы над «Шальке» в матче 26-го тура бундеслиги (4:0). Форвард открыл счет в матче, этот гол стал первым в чемпионате Германии после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Также на его счету голевая передача. Игра из соображений безопасности прошла без зрителей, однако после окончания встречи футболисты «Боруссии» подошли к пустым трибунам и поаплодировали.

— После финального свистка вы с одноклубниками подошли к фанатской трибуне. Почему вы это сделали?

— Почему нет?

— Это было что-то вроде послания, которое вы хотели отправить?

— Да.

— Вы скажете смысл этого послания?

— Для моих фанатов.

— Они — все для вас и для «Боруссии».

— Это так.

В итоге Холанн произнес в интервью всего восемь слов.

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