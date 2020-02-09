Эмре Джан призвал дортмундскую «Боруссию» играть грязнее

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал поражение в матче 21-го тура чемпионата Германии от «Байера» (3:4). Хавбек забил один из голов.

— Мы слишком легко получали контратаки, — приводит слова хавбека Kicker. — Я здесь всего неделю. Но команда, которая действительно обладает отличным потенциалом, должна научиться одному — нужно играть грязнее, фолить.

Все вместе должны защищаться — от защитников до нападающих. Я верю в эту команду, это узнал еще на тренировках, хоть их и было немного. Во что бы то ни стало буду выкладываться, помогать команде — ведь я могу играть лучше. Это в будущем увидите.