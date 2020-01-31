Эмре Джан перешел из «Ювентуса» в «Боруссию»

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан перешел в «Боруссию», информирует пресс-служба дортмундского клуба.

Ранее сообщалось, что 26-летний немец перейдет в «Боруссию» на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа.

За аренду клуб из Дортмунда заплатит 1 миллион евро, а летом должен будет выплатить 26 миллионов (плюс возможные бонусы в будущем). Сам Джан подпишет контракт до 2024 года с ежегодным окладом в 4,5 миллиона.

В сезоне-2019/20 Джан сыграл в 8 матчах за «Юве», не отметившись результативными действиями.