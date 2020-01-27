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Эмре Джан близок к переходу в «Боруссию» из Дортмунда

15:08
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Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан близок к переходу в дортмундскую «Боруссию». Клубы продвинулись в переговорах после заминки, которая произошла накануне, сообщает Sky Sports.

По информации немецких СМИ, сумма трансфера 26-летнего футболиста составит порядка 30 миллионов евро. При этом самому футболисту придется пойти на существенное уменьшение зарплаты: «Боруссия» сможет платить ему 10 миллионов в год, тогда как в «Юве» немец получал 16 миллионов.

В сезоне-2019/20 Джан провел на поле за туринский клуб всего 279 минут во всех турнирах.

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