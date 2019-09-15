Эмиль Форсберг: «Непросто играть против «Баварии», пропустив уже на 3-й минуте»

Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг после ничьей с «Баварией» в матче 4-го тура чемпионата Германии (2:2) отметил, что в первом тайме команда играла недостаточно хорошо.

— Непросто играть против «Баварии», пропустив уже на третьей минуте, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Форсберга. — В первые 45 минути играли недостаточно хорошо, мало владели мячом и поэтому нам приходилось много бегать. Во втором тайме мы сильнее оказывали давление, лучше контролировали мяч, были смелее. Так мы смогли создать свой моменты.