Эмиль Форсберг: «Непросто играть против «Баварии», пропустив уже на 3-й минуте»
07:42
Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг после ничьей с «Баварией» в матче 4-го тура чемпионата Германии (2:2) отметил, что в первом тайме команда играла недостаточно хорошо.
— Непросто играть против «Баварии», пропустив уже на третьей минуте, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Форсберга. — В первые 45 минути играли недостаточно хорошо, мало владели мячом и поэтому нам приходилось много бегать. Во втором тайме мы сильнее оказывали давление, лучше контролировали мяч, были смелее. Так мы смогли создать свой моменты.
Дополнительная информация
https://fcbayern.com/ru/news/2019/09/stimmen-zum-topspiel-des-fc-bayern-in-leipzig