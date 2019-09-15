Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Германия

Эмиль Форсберг: «Непросто играть против «Баварии», пропустив уже на 3-й минуте»

07:42
Теги:

Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг после ничьей с «Баварией» в матче 4-го тура чемпионата Германии (2:2) отметил, что в первом тайме команда играла недостаточно хорошо.

— Непросто играть против «Баварии», пропустив уже на третьей минуте, — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Форсберга. — В первые 45 минути играли недостаточно хорошо, мало владели мячом и поэтому нам приходилось много бегать. Во втором тайме мы сильнее оказывали давление, лучше контролировали мяч, были смелее. Так мы смогли создать свой моменты.

РБ Лейпциг — Бавария

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2019/09/stimmen-zum-topspiel-des-fc-bayern-in-leipzig

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир