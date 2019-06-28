Эмболо перешел из "Шальке" в менхенгладбахскую "Боруссию"

Брель Эмболо перешел в менхенгладбахскую "Боруссию", сообщает официальный сайт клуба. По информации Transfermarkt, "Шальке" получил за трансфер 10 миллионов евро. 22-летний швейцарец заключил четырехлетний контракт и получил 36-й номер.

Эмболо провел в прошедшем сезоне 28 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. В 32 встречах за сборную Швейцарии он отличился 4 раза.

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