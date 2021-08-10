Экс-защитник «Локомотива» вошел в штаб сборной Германии

Экс-защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес получил работу в сборной Германии. Он стал одним из менеджеров немецкой национальной команды.

33-летний спортсмен до конца ЧМ-2022 будет проходить стажировку в сборной Германии, а после займет руководящую должность.

По данным немецких СМИ, Хеведес пройдет обучение, чтобы заменить Оливера Бирхоффа, чей контракт истекает в 2024 году. Менеджер — связующее звено между футболистами и руководством Немецкого футбольного союза.

Хеведес объявил о завершении карьеры летом 2020 года, «Локо» стал его последним клубом. Также он выступал за «Шальке» и «Ювентус».

В составе сборной Германии Хеведес провел 44 матча, забил 2 гола и стал чемпионом мира в 2014 году.