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Экс-тренер «Гамбурга» возглавил «Кельн»

21:10
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Немецкий специалист Маркус Гисдоль возглавил «Кельн», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 50-летним тренером рассчитан до 30 июня 2021 года. Предыдущий тренер «Кельна» Ахим Байерлорцер возглавил «Майнц».

Последним местом работы Гисдоля стал «Гамбург», в котором он проработал с 2016-го по 2018 год.

«Кельн» после 11 туров чемпионата Германии занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.

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