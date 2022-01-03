Экс-президент «Баварии» рассказал, почему Рибери не перешел в «Реал»
Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс вспомнил, почему форвард Франк Рибери в 2010 году не перешел в «Реал».
«В 2010 году агенты Рибери почти продали его в «Реал». Мы пригласили Франка и его жену Вахибу на ужин. У нас был отличный вечер и около полуночи Вахиба сказала: «Франк, мы остаемся в Мюнхене», — цитирует Хенесса Mundo Deportivo.
38-летний Рибери играл в составе «Баварии» с 2007 по 2019 год, проведя за немецкую команду 425 матчей, забив 124 гола и отдав 182 результативные передачи.
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