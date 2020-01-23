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Экс-полузащитнику «Баварии» Роббену исполнилось 36 лет. Сейчас он тренирует сына Рибери и внука Румменнигге

09:15
Арьен Роббен. Фото Reuters
Арьен Роббен. Фото Reuters
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Экс-полузащитнику «Баварии» и сборной Голландии Арьену Роббену исполнилось 36 лет. Летом 2019 года он принял решение завершить карьеру.

Бывший футболист в ноябре начал тренерскую карьеру в клубе «Грюнвальд». Он занимается с детьми 7-8 лет, среди которых его сын Кай. Он, как и Арьен, также играет под 10-м номером. Под руководством голландца занимаются сын Франка Рибери и внук Карла-Хайнца Румменнигге.

Роббен выступал за «Гронинген», ПСВ, «Челси», «Реал», «Баварию» и сборную Голландии. Он — чемпион Голландии, двукратный чемпион Англии, чемпион Испании, восьмикратный победитель чемпионата Германии. Победитель Лиги чемпионов. Серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, бронзовый призер чемпионата Европы.

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