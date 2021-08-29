Экс-полузащитник ЦСКА Цубер продолжит карьеру в АЕКе

Полузащитник «Айнтрахта» Стивен Цубер должен продолжить карьеру в Греции. Немецкий клуб согласовал трансфер 30-летнего игрока сборной Швейцарии в АЕК, сообщает Bild.

Действующий контракт Цубера с немецким клубом рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

На прошедшем в начале лета чемпионате Европы Цубер стал лучшим ассистентов, сделав четыре голевые передачи в четырех матчах.

Напомним, Цубер с 2013 по 2014 год выступал за ЦСКА. В составе красно-синих он сыграл 40 матчей, забил один гол и сделал четыре голевые передачи.