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Экс-полузащитник ЦСКА Цубер продлил контракт с «Хоффенхаймом» до июля 2023 года

13:47
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Швейцарский полузащитник Стивен Цубер подписал новый контракт с «Хоффенхаймом», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца июня 2023 года.

28-летний Цубер выступает за «Хоффенхайм» уже на протяжении практически 6 лет, немецкий клуб купил его у ЦСКА в августе 2014 года. В сезоне-2019/20 Цубер провел за «Хоффенхайм» 5 матчей и отличился 1 результативной передачей. Швейцарец пропустил первую половину сезона из-за травмы.

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