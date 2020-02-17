Экс-полузащитник ЦСКА Цубер продлил контракт с «Хоффенхаймом» до июля 2023 года

Швейцарский полузащитник Стивен Цубер подписал новый контракт с «Хоффенхаймом», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца июня 2023 года.

#SZ2023



Steven #Zuber has extended his contract with #TSG by three years until 30th June 2023! pic.twitter.com/QSA8joyvmk — TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) February 17, 2020

28-летний Цубер выступает за «Хоффенхайм» уже на протяжении практически 6 лет, немецкий клуб купил его у ЦСКА в августе 2014 года. В сезоне-2019/20 Цубер провел за «Хоффенхайм» 5 матчей и отличился 1 результативной передачей. Швейцарец пропустил первую половину сезона из-за травмы.