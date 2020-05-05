Экс-игрок «Шальке», которого признали погибшим, жив. Он работает в Германии

Экс-защитник «Шальке» Хианник Камба жив, сообщают немецкие СМИ. В 2016 году его признали погибшим от автокатастрофы.

Как информирует Bild, 33-летний экс-футболист сейчас работает химиком в энергетической компании. 9 января 2016 года появилась информация что футболист родом из Конго скончался от автокатастрофы в своей родной стране. На тот момент он выступал в немецком клубе восьмого дивизиона «Хулс». За «Шальке» он играл с 1999 по 2005 год.

Также указано, что в отношении бывшей жены футболиста возбуждено уголовное дело. Утверждается, что она получила шестизначную сумму в качестве страховки за инсценированную гибель игрока, который ранее был ее супругом. Женщину подозревают в подделке документов. Сам Камба будет проходить по делу свидетелем. В 2018 году он подал заявку на возвращение в Германию, и ему разрешили вернуться. Сейчас он живет в Гельзенкирхене.