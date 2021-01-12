Бывший защитник сборной Германии Лоттар Маттеус считает, что нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн лицо Дортмунда.

«Холанн — это лицо Дортмунда. Думаю, он еще не достиг своего максимума, но еще научится. Его жизнь сосредоточена на футболе. Он машина, ураган, обрушившийся на вас.

Для меня он сенсаций. Когда-то он будет выступать за крупнейший клуб мира. Но, надеюсь, Дортмунд еще понасладжается им пару лет. То, что он делает со своими габаритами, силой и страстью — невероятно. Вау", — цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.

В сезоне-2020/21 чемпионата Германии 20-летний норвежец в 10 матчах отметился 12 голами. «Боруссия» после 15 туров бундеслиги занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.