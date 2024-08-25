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Сегодня, 13:00

Экс-главный тренер «Штутгарта» и «Байера» Даум скончался в возрасте 70 лет

Владислав Маслов
Корреспондент
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Кристоф Даум.
Фото Global Look Press

Известный немецкий футбольный тренер Кристоф Даум умер после продолжительной болезни в возрасте 70 лет.

В октябре 2022 года ему был диагностирован рак легких.

Даум наиболее известен по работе в «Штутгарте», с которым стал чемпионом Германии в сезоне-1991/92.

Также немец возглавлял леверкузенский «Байер», который трижды приводил к серебряным медалям бундеслиги и ряд клубов из Германии, Турции, Австрии и Бельгии. Последним местом работы специалиста стала сборная Румынии (2016-2017).

ФК Байер
ФК Штутгарт
Кристоф Даум
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Дортмундская «Боруссия» с победы стартовала в новом сезоне бундеслиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
2
 Хоффенхайм 1 1 0 0 3-2 3
3
 Фрайбург 1 1 0 0 3-1 3
4
 Боруссия Д 1 1 0 0 2-0 3
5
 РБ Лейпциг 1 1 0 0 1-0 3
6
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
7
 Унион Б 1 0 1 0 1-1 1
8
 Майнц 1 0 1 0 1-1 1
9
 Аугсбург 1 0 1 0 2-2 1
10
 Ст-Паули 0 0 0 0 0-0 0
11
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хайденхайм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Хольштайн 1 0 0 1 2-3 0
15
 Штутгарт 1 0 0 1 1-3 0
16
 Бохум 1 0 0 1 0-1 0
17
 Боруссия М 1 0 0 1 2-3 0
18
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 0-2 0
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23.08 21:30
Боруссия М – Байер
 2 : 3
24.08 16:30
Аугсбург – Вердер
 2 : 2
24.08 16:30
Фрайбург – Штутгарт
 3 : 1
24.08 16:30
Хоффенхайм – Хольштайн
 3 : 2
24.08 16:30
Майнц – Унион Б
 1 : 1
24.08 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 1 : 0
24.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 2 : 0
25.08 16:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
25.08 18:30
Ст-Паули – Хайденхайм
 - : -
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Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 3
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 2
Джейми Гиттенс

Джейми Гиттенс

Боруссия Д

 2
П
Митчелл Вайзер

Митчелл Вайзер

Вердер

 2
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 1
Рами Бенсебаини

Рами Бенсебаини

Боруссия Д

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И К Ж
Вилли Орбан

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РБ Лейпциг

 1 1 0
Анду Келати

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