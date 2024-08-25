Экс-главный тренер «Штутгарта» и «Байера» Даум скончался в возрасте 70 лет
Известный немецкий футбольный тренер Кристоф Даум умер после продолжительной болезни в возрасте 70 лет.
В октябре 2022 года ему был диагностирован рак легких.
Даум наиболее известен по работе в «Штутгарте», с которым стал чемпионом Германии в сезоне-1991/92.
Также немец возглавлял леверкузенский «Байер», который трижды приводил к серебряным медалям бундеслиги и ряд клубов из Германии, Турции, Австрии и Бельгии. Последним местом работы специалиста стала сборная Румынии (2016-2017).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
2
|Хоффенхайм
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Унион Б
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Майнц
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Ст-Паули
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Хольштайн
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Штутгарт
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Боруссия М
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
18
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
|
Боруссия М – Байер
|2 : 3
|24.08
|16:30
|
Аугсбург – Вердер
|2 : 2
|24.08
|16:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|3 : 1
|24.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Хольштайн
|3 : 2
|24.08
|16:30
|
Майнц – Унион Б
|1 : 1
|24.08
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|1 : 0
|24.08
|19:30
|
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|2 : 0
|25.08
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|3
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Джейми Гиттенс
Боруссия Д
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|
|
Рами Бенсебаини
Боруссия Д
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|0
|1
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