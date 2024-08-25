Экс-главный тренер «Штутгарта» и «Байера» Даум скончался в возрасте 70 лет

Известный немецкий футбольный тренер Кристоф Даум умер после продолжительной болезни в возрасте 70 лет.

В октябре 2022 года ему был диагностирован рак легких.

Даум наиболее известен по работе в «Штутгарте», с которым стал чемпионом Германии в сезоне-1991/92.

Также немец возглавлял леверкузенский «Байер», который трижды приводил к серебряным медалям бундеслиги и ряд клубов из Германии, Турции, Австрии и Бельгии. Последним местом работы специалиста стала сборная Румынии (2016-2017).