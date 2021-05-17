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Экс-агент Левандовского рассказал, что футболист мечтал играть в «Реале»

10:36
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Бывший агент форварда «Баварии» Роберта Левандовского Цезари Кухарски высказался о возможном уходе игрока из немецкой команды.

«Когда Роберт только начал играть в Германии, у нас был план: сначала «Боруссия», потом «Бавария», а после — «Реал». Не секрет, что «Реал» был большой мечтой Роберта. Но сейчас испанские клубы недостаточно сильны в финансовом плане, чтобы позволить купить себе Левандовского. Роберт понял, что «Бавария» для него идеальный клуб», — цитирует агента Goal.com.

Ранее сообщалось, что Левандовски летом может перейти в «ПСЖ».

32-летний поляк выступает за «Баварию» с 2014 года. Его контракт рассчитан до лета 2023-го. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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