Джованни Рейна может перейти в менхенгладбахскую «Боруссию»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна до конца трансферного окна может перебраться в менхенгладбахскую «Боруссию», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, сумма трансфера может составить от 3 до 3,5 миллионов евро плюс бонусы. Окончательный ответ ожидается в четверг.

Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему американцу сл стороны «Пармы».

Действующий контракт Рейны с «Боруссией» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивет стоимость игрока в 7 миллионо евро.

В сезоне-2024/25 американский футболист сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.