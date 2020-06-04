Защитник «Баварии» Джошуа Киммих высказался о протестах в США, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

— Футболисты в нашем мире обладают большой властью, — приводит Goal.com слова Киммиха. — По моему мнению, мы должны ответственно относиться к этому и высказываться, как это сделал Джейдон Санчо. Хорошо, что он такой не один. Возможно, следует сделать заявление всей команде. Мы — одно целое, один клуб, одна команда, вне зависимости от цвета кожи. Игроки, как тот же Санчо, обладают властью и могут доносить мысли до людей, становиться их ролевыми моделями. Мы в «Баварии» обсуждали, что нам стоит что-то сделать, как-то высказаться, потому что-то, что происходит сейчас, нельзя оставлять как есть.