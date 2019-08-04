09:21 | Футбол — Германия

Джошуа Киммих: "Боруссия" заслуженно победила, хотя и не была лучше"

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Защитник "Баварии" Джошуа Киммих - о матче за Суперкубок Германии с дортмундской "Боруссией" (0:2).

- Они заслуженно победили, хотя они и не были лучше. В первом тайме друг другу противостояли две очень слабые команды. Во втором тайме мы вышли и сразу пропустили, - цитирует Киммиха официальный сайт "Баварии". - Дортмунд допустил достаточно ошибок, но проблема в том, что мы допустили еще больше, а Дортмунд этими ошибками воспользовался. Это была игра не очень высокого уровня, поскольку обе команды допустили много ошибок.

В составе победителей отличились Пако Алькасер и Джейдон Санчо.

Боруссия Д - Бавария

 

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2019%5B2%5D/08/stimmen-zum-supercup-2019-gegen-dortmund

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