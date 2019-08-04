Джошуа Киммих: "Боруссия" заслуженно победила, хотя и не была лучше"

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих - о матче за Суперкубок Германии с дортмундской "Боруссией" (0:2).

- Они заслуженно победили, хотя они и не были лучше. В первом тайме друг другу противостояли две очень слабые команды. Во втором тайме мы вышли и сразу пропустили, - цитирует Киммиха официальный сайт "Баварии". - Дортмунд допустил достаточно ошибок, но проблема в том, что мы допустили еще больше, а Дортмунд этими ошибками воспользовался. Это была игра не очень высокого уровня, поскольку обе команды допустили много ошибок.

В составе победителей отличились Пако Алькасер и Джейдон Санчо.