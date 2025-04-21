Джонатан Та объявил об уходе из «Байера» по окончании сезона
Защитник «Байера» Джонатан Та сообщил, что уйдет из команды в конце сезона-2024/25.
Контракт 29-летнего немца с клубом истекает в конце июня.
«Был момент, когда я принял решение не продлевать контракт и не оставаться здесь. Я откровенно сказал об этом. В клубе это знают», — приводит слова Та Kicker.
Защитник выступает за «Байер» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|22
|6
|2
|87-29
|72
|
2
|Байер
|30
|18
|10
|2
|64-35
|64
|
3
|Айнтрахт Ф
|30
|15
|7
|8
|58-42
|52
|
4
|РБ Лейпциг
|30
|13
|10
|7
|48-38
|49
|
5
|Фрайбург
|30
|14
|6
|10
|43-47
|48
|
6
|Майнц
|30
|13
|8
|9
|48-36
|47
|
7
|Боруссия Д
|30
|13
|6
|11
|57-47
|45
|
8
|Вердер
|30
|13
|6
|11
|48-54
|45
|
9
|Боруссия М
|30
|13
|5
|12
|48-46
|44
|
10
|Аугсбург
|30
|11
|10
|9
|33-40
|43
|
11
|Штутгарт
|30
|11
|8
|11
|56-50
|41
|
12
|Вольфсбург
|30
|10
|9
|11
|53-47
|39
|
13
|Унион Б
|30
|9
|9
|12
|31-43
|36
|
14
|Ст-Паули
|30
|8
|6
|16
|26-36
|30
|
15
|Хоффенхайм
|30
|7
|9
|14
|38-55
|30
|
16
|Хайденхайм
|30
|6
|4
|20
|32-60
|22
|
17
|Хольштайн
|30
|4
|7
|19
|41-71
|19
|
18
|Бохум
|30
|4
|6
|20
|28-63
|18
Результаты / календарь
1 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.04
|21:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|26.04
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|- : -
|26.04
|16:30
|
Бавария – Майнц
|- : -
|26.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|- : -
|26.04
|16:30
|
Хольштайн – Боруссия М
|- : -
|26.04
|16:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|- : -
|26.04
|19:30
|
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
|- : -
|27.04
|16:30
|
Бохум – Унион Б
|- : -
|27.04
|18:30
|
Вердер – Ст-Паули
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|11
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|25
|2
|4
|
|
Марко Фридль
Вердер
|22
|1
|6
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|23
|1
|5
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