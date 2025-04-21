Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 13:44

Джонатан Та объявил об уходе из «Байера» по окончании сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Байера» Джонатан Та сообщил, что уйдет из команды в конце сезона-2024/25.

Контракт 29-летнего немца с клубом истекает в конце июня.

«Был момент, когда я принял решение не продлевать контракт и не оставаться здесь. Я откровенно сказал об этом. В клубе это знают», — приводит слова Та Kicker.

Защитник выступает за «Байер» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Футбол
ФК Байер
Читайте также
Что не так с исторической победой «Спартака», которую назвали «мегапозором»
Теннисистов попросили принимать душ в сопровождении инспектора допинг-контроля
Ученые раскрыли тайны Туринской плащаницы Иисуса Христа
Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет
Микроавтобус с детской хоккейной командой врезался в лесовоз в Пермском крае
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
Популярное видео
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Байер» не удержал победу над «Санкт-Паули»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 22 6 2 87-29 72
2
 Байер 30 18 10 2 64-35 64
3
 Айнтрахт Ф 30 15 7 8 58-42 52
4
 РБ Лейпциг 30 13 10 7 48-38 49
5
 Фрайбург 30 14 6 10 43-47 48
6
 Майнц 30 13 8 9 48-36 47
7
 Боруссия Д 30 13 6 11 57-47 45
8
 Вердер 30 13 6 11 48-54 45
9
 Боруссия М 30 13 5 12 48-46 44
10
 Аугсбург 30 11 10 9 33-40 43
11
 Штутгарт 30 11 8 11 56-50 41
12
 Вольфсбург 30 10 9 11 53-47 39
13
 Унион Б 30 9 9 12 31-43 36
14
 Ст-Паули 30 8 6 16 26-36 30
15
 Хоффенхайм 30 7 9 14 38-55 30
16
 Хайденхайм 30 6 4 20 32-60 22
17
 Хольштайн 30 4 7 19 41-71 19
18
 Бохум 30 4 6 20 28-63 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.04 21:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
26.04 16:30
Байер – Аугсбург
 - : -
26.04 16:30
Бавария – Майнц
 - : -
26.04 16:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 - : -
26.04 16:30
Хольштайн – Боруссия М
 - : -
26.04 16:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
26.04 19:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 - : -
27.04 16:30
Бохум – Унион Б
 - : -
27.04 18:30
Вердер – Ст-Паули
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 24
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 16
П
Майкл Олисе

Майкл Олисе

Бавария

 11
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 10
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 25 2 4
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 22 1 6
Нико Шлоттербек

Нико Шлоттербек

Боруссия Д

 23 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости