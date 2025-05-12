Джонатан Та еще не принял решение о новом клубе

Защитник «Байера» Джонатан Та, который покинет команду в конце сезона, ответил на вопрос о своем будущем.

«Я скоро приму решение о своем новом клубе. Не хочу назначать дату. Но это будет не через два месяца», — приводит BILD слова Та.

Ранее появилась информация, что главный тренер «Байера» Хаби Алонсо хочет, чтобы Та вместе с ним перешел в «Реал» этим летом.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 48 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 1 результативной передачей.