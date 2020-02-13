Джером Боатенг заявил, что он открыт для возвращения в сборную Германии

Защитник «Баварии» Джером Боатенг заявил, что готов вернуться в сборную Германии, если потребуется. В начале 2019 года главный тренер сборной, Йоахим Лев, сообщил, что больше не будет привлекать к матчам национальной команды Боатенга, Томаса Мюллера и Матса Хуммельса.

— Думаю, главный тренер сборной четко обозначил, что хочет поехать на чемпионат Европы с омоложенным составом, — приводит Goal.com слова Боатенга. — Это позиция Лева, надо ее уважать. Тем не менее, в футболе никогда ничего не знаешь наверняка. Если у меня будет хоть какой-то шанс попасть в сборную, то не буду возражать.

31-летний Боатенг провел 76 матчей за сборную Германии, на его счету 1 гол и 5 результативных передач.