Джером Боатенг заявил, что готов остаться в «Баварии»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг заявил, что готов продолжить карьеру в мюнхенской команде.

— До того, как главным тренером стал Ханс Флик, я раздумывал над своим будущим в «Баварии», — приводит Goal.com со ссылкой на Wetl am Sonntag слова Боатенга. — Тем не менее, теперь я чувствую себя отлично в клубе и могу представить, что останусь здесь. Сейчас я полностью сфокусирован на выступлении за «Баварию» и том, чтобы доиграть сезон. Мне нужно было доверие главного тренера и тренерского штаба, теперь у меня оно снова есть. До прихода Флика я упорно тренировался, но не так часто играл и не мог поймать ритм, а это проблема для любого футболиста. Флик сказал мне, что с самого начала рассчитывал на меня и мои качества. Теперь я снова наслаждаюсь футболом.

Боатенг провел за «Баварию» 26 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 1 результативная передача. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 31-летний немец может сменить команду.

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