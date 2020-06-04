Защитник «Баварии» Джером Боатенг высказался о проблеме расизма в мире и протестах в США, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

— Все начинается с образования в детстве, — приводит Deutsche Welle слова Боатенга. — Это — самое важное. Ни один ребенок в мире не рождается расистом. Все дело в том, что и как родители объясняют своему ребенку. Для меня самое ужасное — если мой ребенок столкнется с чем-то подобным. Для нас всех жизненно важно объяснять детям, что расизм неприемлем, что они должны защищать тех, кого угнетают. Все должно начинаться со школы. Это должно быть частью учебного плана. Только так мы сможем добиться прогресса.

Фотографии с протестов в США меня шокировали. Некоторые вещи в СМИ выглядят просто ужасно. К сожалению, протесты тоже принимают тяжелую форму. Тем не менее, случай Джорджа Флойда показывает нам, насколько распространен расизм по отношению к афроамериканцам в США, и какую роль играет расовая предвзятость. Это очень расстраивает, потому что я часто бываю в Штатах, мне очень нравится эта страна и ее культура. Впрочем, ничего нового, эта проблема есть везде. Расизм есть везде, но в США — в особенности. Когда я думаю, сколько афроамериканцы сделали для имиджа и культуры Штатов, то просто не понимаю, как расизм возможен в этой стране. Я говорю не только о спорте, моде и музыке. Бывший президент США, Барак Обама, тоже является значимой фигурой.

Не каждый белый спортсмен, который ничего не говорит в данный момент, является расистом. Я смотрю видео с протестов, там присутствуют люди всех цветов кожи. Впрочем, было бы неплохо, если бы все спортсмены пользовались своей известностью и привлекли внимание к проблеме.