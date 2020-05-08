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Джером Боатенг: «Если бы не Флик, меня бы уже не было в «Баварии». Многим обязан ему»

09:57

Защитник «Баварии» Джером Боатенг заявил, что отработает свой контракт с клубом до конца.

— Я благодарен главному тренеру нашей команды, Хансу Флику, очень многим ему обязан, — приводит Bild слова немца. — Я бы вряд ли остался в команде, если бы не он. Мой контракт с «Баварией» действует до лета 2021 года, я намерен полностью его отработать.

Боатенг выступает за «Баварию» с лета 2011 года. На счету 31-летнего немца 24 матча за мюнхенскую команду в сезоне-2019/20, он отличился одной результативной передачей.

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