Нападающий «Баварии» Джамал Мусиала стал автором самого молодого гола клуба в истории бундеслиги. Форвард вышел на замену на 72-й минуте в матче 1-го тура бундеслиги против «Шальке» (8:0) и через 9 минут поразил ворота соперника.

Мусиале 17 лет 205 дней.

Самый молодой гол в истории бундеслиги был забит также в этом году, причем в ворота «Баварии». Футболист «Байера» Флориан Вирц забил мюнхенцам 6 июня в 17 лет и 34 дня.