Джамаль Мусиала — самый молодой автор гола в истории «Баварии»
18 сентября 2020, 23:50
Нападающий «Баварии» Джамал Мусиала стал автором самого молодого гола клуба в истории бундеслиги. Форвард вышел на замену на 72-й минуте в матче 1-го тура бундеслиги против «Шальке» (8:0) и через 9 минут поразил ворота соперника.
Мусиале 17 лет 205 дней.
Самый молодой гол в истории бундеслиги был забит также в этом году, причем в ворота «Баварии». Футболист «Байера» Флориан Вирц забил мюнхенцам 6 июня в 17 лет и 34 дня.
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