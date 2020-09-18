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Джамаль Мусиала — самый молодой автор гола в истории «Баварии»

18 сентября 2020, 23:50
Джамал Мусиала. Фото ФК "Бавария"
Джамал Мусиала. Фото ФК "Бавария"
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Нападающий «Баварии» Джамал Мусиала стал автором самого молодого гола клуба в истории бундеслиги. Форвард вышел на замену на 72-й минуте в матче 1-го тура бундеслиги против «Шальке» (8:0) и через 9 минут поразил ворота соперника.

Мусиале 17 лет 205 дней.

Самый молодой гол в истории бундеслиги был забит также в этом году, причем в ворота «Баварии». Футболист «Байера» Флориан Вирц забил мюнхенцам 6 июня в 17 лет и 34 дня.

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