Мусиала продлил контракт с «Баварией» до 2030 года

«Бавария» объявила о продлении контракта с полузащитником Джамалом Мусиалой до 2030 года.

«Я действительно счастлив. «Бавария» — один из крупнейших клубов мира. Я сделал здесь свои первые шаги в профессиональном футболе и твердо убежден, что мы сможем добиться чего-то большого в ближайшие годы. Я чувствую себя в Мюнхене как дома», — цитирует хавбека пресс-служба клуба.

21-летний немец в этом сезоне провел за «Баварию» 30 матчей, забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро. Всего Мусиала провел за «Баварию» 193 матча, забил 58 голов и сделал 38 результативных пасов.