Два игрока «Баварии» заразились коронавирусом

Футболисты «Баварии» Люка Эрнандез и Танги Ньянзу сдали положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Оба игрока находятся на самоизоляции. Эрнандез на данный момент пребывает на Мальдивах. Они чуствуют себя хорошо.

Пока не установлен диагноз других игроков «Баварии» — Лероя Сане, Йосипа Станишича и Дайота Упамекано.

«Бавария» свой следующий матч проведет 7 января в рамках бундеслиги против «Боруссии» из Менхенгладбаха.