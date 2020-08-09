Два футболиста «Кельна» заразились коронавирусом

В «Кельне» зафиксировано два новых случая заражения COVID-19.

Как информирует пресс-служба «Кельна», два игрока первой команды сдали положительный тест на коронавирус. По информации в СМИ, это полузащитник Салих Езджан и нападающий Тим Лемперле.

Two players in the #effzeh first-team have tested positive for Coronavirus. Both are now in quarantine at home in accordance with the health authorities. In the two rounds of tests, all other tests came back negative. — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) August 8, 2020

Оба игрока были помещены на карантин. Также по соображениям безопасности приостановлены тренировки команд U16 и U19, так как один из игроков академии контактировал с инфицированным футболистом.

Тесты остальных игроков дали отрицательный результат. Новый сезон в бундеслиге стартует 18-19 сентября. «Кельну» предстоит домашний матч с «Хоффенхаймом».