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Два футболиста «Кельна» заразились коронавирусом

11:38
Игроки «Кельна» на тренировке. Фото ФК «Кельн».
Игроки «Кельна» на тренировке. Фото ФК «Кельн».
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В «Кельне» зафиксировано два новых случая заражения COVID-19.

Как информирует пресс-служба «Кельна», два игрока первой команды сдали положительный тест на коронавирус. По информации в СМИ, это полузащитник Салих Езджан и нападающий Тим Лемперле.

Оба игрока были помещены на карантин. Также по соображениям безопасности приостановлены тренировки команд U16 и U19, так как один из игроков академии контактировал с инфицированным футболистом.

Тесты остальных игроков дали отрицательный результат. Новый сезон в бундеслиге стартует 18-19 сентября. «Кельну» предстоит домашний матч с «Хоффенхаймом».

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