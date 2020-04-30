Дух времени. Флик в маске «Баварии» на подписании контракта

Главный тренер «Баварии» Ханс Флик подписал новый контракт с клубом, соглашение рассчитано на два года. Примечательно, что специалист вместе с футбольными функционерами был в маске. Они соблюдали дистанцию.

При Флике «Бавария» провела 22 матча, одержала 18 побед, один раз сыграла вничью и трижды уступила. Команда идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. В 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенцы в первом матче разгромили «Челси» (3:0).

По последним данным, в мире зафиксировано 3 212 262 случая заражения коронавирусной инфекцией. 228 299 человек умерли, выздоровели — 986 062. В Германии заразились 161 552 человека — шестой показатель в мире. 6 467 умерли, выздоровели — 123 500 (первый результат).