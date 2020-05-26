Дубль защитника помог «Вольфсбургу» обыграть «Байер»

«Вольфсбург» в матче 28-го тура чемпионата Германии обыграл на выезде «Байер» со счетом 4:1.

В составе гостей дубль на счету защитника Марина Понграчича, еще по голу забили Максимилиан Арнольд и Ренато Штеффен. Леверкузенцы ответили точным ударом Юлиана Баумгартлингера.

После этого матча «Вольфсбург» с 42 очками остался на шестом месте в турнирной таблице, «Байер» с 53 очками — на четвертой строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

28-й тур

«Байер» — «Вольфсбург» — 1:4 (0:1)

Голы: Понграчич, 43 (0:1). Арнольд, 64 (0:2). Штеффен, 67 (0:3). Понграчич, 75 (0:4). Баумгартлингер, 85 (1:4).

«Байер»: Храдецки, Бендер (Драгович, 46), Вайзер (Баумгартлингер, 46), Венделл, Тапсоба, Арангис, Беллараби (Вирц, 46), Демирбай (Аларио, 67), Амири, Хаверц, Диаби (Бэйли, 74).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс (Кнохе, 82), Руссийон, Мбабу, Понграчич, Арнольд, Штеффен (Мармуш, 76), Шлагер, Брекало (Гинчек, 67), Жуан Виктор, Вегхорст.

Предупреждения: Демирбай, 29. Жуан Виктор, 32. Баумгартлингер, 63. Диаби, 67. Гинчек, 67. Кастелс, 71.

Судья: Шлагер (Германия).

26 мая. Леверкузен. Стадион «БайАрена».