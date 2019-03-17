Дубль Крузе помог "Вердеру" одержать победу над "Байером"

"Вердер" в гостях переиграл "Байер" (3:1) в матче 26-го тура чемпионата Германии. В составе победителей дублем отметился нападающий Макс Крузе и один гол записал в свой актив хавбек Милот Рашица. За хозяев отличился вингер Леон Бэйли.

Теперь "Вердер" с 39 очками располагается на 8-й строчке в турнирной таблице бундеслиги, а "Байер" остался на 6-м месте с 42 баллами.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

26-й тур

"Байер" – "Вердер" – 1:3 (0:2)

Голы: Крузе, 13 (0:1). Рашица, 37 (0:2). Бэйли, 75 (1:2). Крузе, 90+5 (1:3).

"Байер": Храдецки, Драгович, Та, Венделл, Л.Бендер (Вайзер, 84), Баумгартлингер, Арангис (Хаверц, 46), Беллараби (Паулинью, 46), Брандт, Фолланд, Бэйли.

"Вердер": Павленка, Мойсандер, Гебреселассие, Аугустинссон, Фридль, Нури Шахин, Классен (Лангкамп, 84), М.Эггештайн, Крузе, Й.Эггештайн (Бартельс, 75), Рашица (Харник, 65).

Предупреждения: Л.Бендер, 37. Драгович, 40. Нури Шахин, 71. Павленка, 89. Венделл, 90+1.

Судья: Айтекин (Германия).

17 марта. Леверкузен. Стадион "БайАрена".

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