Дубль Ильзанкера помог «Айнтрахту» обыграть «Вердер»

«Айнтрахт» в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Германии обыграл «Вердер» со счетом 3:0.

Дубль на счету Стефана Ильзанкера, еще один гол забил Андре Силва.

После этого матча «Айнтрахт» с 35 очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице, «Вердер» с 25 баллами остался на предпоследней 17-й срочке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

24-й тур

«Вердер» — «Айнтрахт Ф» — 0:3 (0:0)

Голы: Андре Силва, 60 (0:1). Ильзанкер, 81 (0:2). Ильзанкер, 90 (0:3).

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Фогт (Вольтемаде, 83), Гебре Селассие, Велькович, Фридль (Аугустинссон, 76), Классен, Эггештайн, Бартельс (Рашица, 62), Зельке (Саджент, 62), Осако (Биттенкурт, 76).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Туре, Роде (Ильзанкер, 81), Кор, Костич, Гачинович, Камада (Соу, 77), Андре Силва (Дост, 77).

Предупреждения: Бартельс, 3. Хинтереггер, 14. Велькович, 87.

Судья: Иттрих (Германия).

3 июня. Бремен. Стадион «Везерштадион».