Дубль Ибишевича принес «Герте» победу над «Кельном»
В матче 6-го тура чемпионата Германии «Герта» принимала «Кельн». Гости одержали победу со счетом 4:0.
Берлинский клуб набрал 7-е очко, одержав вторую победу в сезоне.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
6-й тур
«Кельн» — «Герта» — 0:4 (0:1)
Голы: Дилросюн, 23 (0:1). Ибишевич, 58 (0:2). Ибишевич, 62 (0:3). Боята, 83 (0:4).
«Кельн»: Хорн, Шмиц, Хектор, Мере, Борнау, Хегер, Кайнц, Дрекслер (Шиндлер, 6), Скири, Модест (Теродде, 63), Кордоба.
«Герта»: Ярстейн, Боята, Штарк, Клюнтер, Миттельштедт, Шельбред (Левен, 82), Дарида, Груич, Вольф, Дилросюн (Лукебакио, 73), Зельке (Ибишевич, 58).
Предупреждение: Теродде, 72.
Удаление: Мере, 41.
Судья: Шторкс (Германия).
29 сентября. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/