Дубль Холанна помог «Боруссии» разгромить «Вердер»
Дортмундская «Боруссия» в матче 29-го тура чемпионата Германии победила «Вердер» со счетом 4:1. Дубль оформил Эрлин Холанн.
В этом сезоне 20-летний норвежец провел 23 матча в чемпионате и забил 21 гол.
«Боруссия» занимает пятое место в таблице, «Вердер» — 13-й.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
29-й тур
«Боруссия Д» — «Вердер» — 4:1 (3:1)
Голы: Рашица, 14 (0:1). Рейна, 29 (1:1). Холанн, 34 — с пенальти (2:1). Холанн, 38 (3:1). Гебре Селассие, 87 — в свои ворота (4:1).
«Боруссия»: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Морей (Пищек, 46), Ройс (Рейниер, 88), Рафаэл Геррейру, Брандт (Азар, 74), Дахуд (Эмре Джан, 61), Рейна, Беллингем, Холанн (Тиггес, 88).
«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гросс, Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Биттенкурт (Шмид, 33), Эггештайн, Мевальд (Зельке, 59), Осако (Саджент, 59), Рашица (Мбом, 88).
Предупреждения: Дахуд, 48. Фридль, 59. Велькович, 66. Гросс, 77. Мойсандер, 85.
Судья: Данкерт (Германия).
18 апреля. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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