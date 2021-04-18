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Дубль Холанна помог «Боруссии» разгромить «Вердер»

18:23
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Дортмундская «Боруссия» в матче 29-го тура чемпионата Германии победила «Вердер» со счетом 4:1. Дубль оформил Эрлин Холанн.

В этом сезоне 20-летний норвежец провел 23 матча в чемпионате и забил 21 гол.

«Боруссия» занимает пятое место в таблице, «Вердер» — 13-й.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

29-й тур

«Боруссия Д» — «Вердер» — 4:1 (3:1)

Голы: Рашица, 14 (0:1). Рейна, 29 (1:1). Холанн, 34 — с пенальти (2:1). Холанн, 38 (3:1). Гебре Селассие, 87 — в свои ворота (4:1).

«Боруссия»: Хитц, Хуммельс, Аканджи, Морей (Пищек, 46), Ройс (Рейниер, 88), Рафаэл Геррейру, Брандт (Азар, 74), Дахуд (Эмре Джан, 61), Рейна, Беллингем, Холанн (Тиггес, 88).

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Гросс, Гебре Селассие, Велькович, Фридль, Биттенкурт (Шмид, 33), Эггештайн, Мевальд (Зельке, 59), Осако (Саджент, 59), Рашица (Мбом, 88).

Предупреждения: Дахуд, 48. Фридль, 59. Велькович, 66. Гросс, 77. Мойсандер, 85.

Судья: Данкерт (Германия).

18 апреля. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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