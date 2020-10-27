Дубль Аларио принес «Байеру» победу над «Аугсбургом»

«Байер» переиграл «Аугсбург» в матче 5-го тура чемпионата Германии (2:1). Дублем в составе победителей отметился аргентинец Лукас Аларио и один гол на счету Мусса Диаби, а у гостей мяч забил Даниэль Калиджури.

Леверкузенская команда обошла восемь команд и поднялась на 4-е место в таблице. «Фуггеры» опустились на 10-ю строчку.

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5-й тур

«Байер» — «Аугсбург» — 3:1 (1:0)

Голы: Аларио, 16 — с пенальти (1:0). Калиджури, 51 (1:1). Аларио, 74 (2:1). Диаби, 90+4 (3:1).

«Байер»: Храдецки, С.Бендер, Синкгравен, Тапсоба, Л.Бендер (Драгович, 36), Баумгартлингер, Амири, Паласиос (Вирц, 63), Аларио (Беллараби, 81), Бэйли, Диаби.

«Аугсбург»: Гикевич, Гауэлеув, Фрамбергер (Гумны, 81), Удуокхай, Йагу Амарал, Калиджури, Грегорич (Йенсен, 46), Хедира (Рихтер, 81), Хан (Варгас, 46), Груэсо, Нидерлехнер (Штробль, 74).

Предупреждения: Фрамбергер, 15. Варгас, 77. Аларио, 78.

26 октября. Леверкузен. Стадион «БайАрена».