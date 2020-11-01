Дубль Аларио помог «Байеру» обыграть «Фрайбург»

«Байер» победил «Фрайбург» на выезде в матче 6-го тура чемпионата Германии — 4:2.

В составе команды из Леверкузена дубль сделал нападающий Лукас Аларио, по одному мячу забили полузащитник Надием Амири и защитник Джонатан Та. У хозяев отличились форварды Лукас Холер и Нильс Петерсен.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

6-й тур

«Фрайбург» — «Байер» — 2:4 (1:2)

Голы: Хелер, 3 (1:0). Аларио, 29 (1:1). Аларио, 42 (1:2). Амири, 64 (1:3). Петерсен, 72 (2:3). Та, 76 (2:4).

«Фрайбург»: Мюллер, Хайнц, Гюнтер, Кюблер (Петерсен, 63), Линхарт, Хефлер, Шмид, Грифо (Квон Чхан Хун, 80), Шоллои (Чон У Ен, 79), Сантамария, Хелер (Демирович, 79).

«Байер»: Храдецки, С.Бендер, Синкгравен, Тапсоба, Л.Бендер (Та, 65), Баумгартлингер (Демирбай, 66), Амири, Вирц, Аларио (Паласиос, 89), Бэйли, Диаби (Беллараби, 79).

Предупреждения: С.Бендер, 24. Кюблер, 45+1. Хайнц, 50. Диаби, 60.

Судья: Кортус (Германия).

1 ноября. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».