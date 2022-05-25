Дрезденское «Динамо» Митрюшкина вылетело из второй немецкой бундеслиги

Дрезденское «Динамо» вылетело в третий по силе дивизион чемпионата Германии.

В стыковых матчах за право остаться во второй бундеслиги дрезденцы по сумме двух матчей проиграли «Кайзерслаутерну». Первая встреча закончилась со счетом 0:0, а дома «Динамо» уступило со счетом 0:2.

За «Динамо» выступает российский голкипер Антон Митрюшкин. В сезоне-2021/22 бывший вратарь «Спартака» провел за немецкий клуб пять встреч и пропустил восемь голов.