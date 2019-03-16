Дортмундская "Боруссия" вырвала победу у "Герты" и обошла "Баварию" в турнирной таблице Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Герту" в матче 26-го тура чемпионата Германии - 3:2.

В составе победителей отличились Дан-Аксель Загаду, Томас Дилэйни и Марко Ройс. За берлинцев дубль оформил Саломон Калу.

"Боруссия" набрала 60 очков и обошла в турнирной таблице Бундеслиги "Баварию", но у мюнхенцев еще игра в запасе. "Герта", в активе которой 35 очков, занимает 10 место.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

26-й тур

"Герта" - "Боруссия Д" - 2:3 (2:1)

Голы: Калу, 4 (1:0). Дилэйни, 14 (1:1). Калу, 35 - с пенальти (2:1). Загаду, 47 (2:2). Ройс, 90+2 (2:3).

"Герта": Ярстейн, Рекик, Штарк, Миттельштедт, Торунарига, Лазаро, Дуда (Лустенбергер, 89), Груич, Майер, Калу (Ибишевич, 77), Зельке (Леки, 77).

"Боруссия Д": Бюрки, Диалло, Аканджи, Загаду, Ройс, Дилэйни, Вайгль, Пулишич, Вольф (Хакими, 78), Брун Ларсен (Рафаэл Геррейру, 75), Санчо (Емер Топрак, 90+7).

Предупреждения: Загаду, 21. Штарк, 52. Торунарига, 76. Санчо, 76.

Удаления: Торунарига, 85. Ибишевич, 90+5.

Судья: Вельц (Германия).

16 марта. Берлин. Стадион Олимпиаштадион.

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