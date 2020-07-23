Дортмундская «Боруссия» вступила в борьбу за Рашицу

Дортмундская «Боруссия» намерена перехватить нападающего «Вердера» Милота Рашицу у «Лейпцига», сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб из Дортмунда намерен активировать опцию выкупа 24-летнего косовара в размере 38 миллионов евро. Сообщается, что «шмели» рассчитывают заменить этим игроком полузащитника Джейдона Санчо, который близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2019/20 Рашица провел за «Вердер» 34 матча, на его счету 11 голов и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость косовара в 22 миллиона евро.