Дортмундская "Боруссия" в шестой раз выиграла Суперкубок Германии

Дормундская "Боруссия" обыграла "Баварию" в матче за Суперкубок Германии - 2:0. В составе победителей отличились Пако Алькасер и Джейдон Санчо.

Таким образом, "Боруссия" в шестой раз стала обладателем Суперкубка Германии. Ранее дортмундцы завоевывали трофей в 1989, 1995, 1996, 2013 и 2014 годах.

Германия. Суперкубок

"Боруссия Д" - "Бавария" - 2:0 (0:0)

Голы: Пако Алькасер, 48 (1:0). Санчо, 69 (2:0).

"Боруссия Д": Хитц, Пищек (Вольф, 80), Аканджи, Емер Топрак, Шульц, Санчо (Брун Ларсен, 81), Витсель, Вайгль, Ройс, Рафаэл Геррейру (Хакими, 75), Пако Алькасер.

"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба (Ренату Санчеш, 70), Горецка, Толиссо, Коман, Мюллер (Дэйвис, 66), Тиагу Алькантара (Павар, 80), Левандовски.

Предупреждения: Левандовски, 59. Киммих, 77.

Судья: Зиберт (Германия).

3 августа. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".