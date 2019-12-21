Дортмундская «Боруссия» уступила «Хоффенхайму»

«Хоффенхайм» на своем поле выиграл у дортмундской «Боруссии» в матче 17-го тура чемпионата Германии (2:1). Полузащитник Марио Гетце в середине первого тайма вывел гостей вперед, хозяева в концовке встречи за 8 минут дважды забили в ворота Романа Бюрки. Голом и голевой передачей отметился армянский полузащитник Саркис Адамян.

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17-й тур

«Хоффенхайм» — «Боруссия» (Дортмунд) — 2:1 (0:1)

Голы: Гетце, 17 (0:1). Адамян, 79 (1:1). Крамарич, 87 (2:1).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Нордтвейт, Хюбнер, Руди, Гайгер (Локадиа, 65), Гриллич, Самассеку (Адамян, 46), Баумгартнер (Кадержабек, 78), Крамарич, Сков, Бебу.

«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс (Пищек, 46), Шульц, Аканджи, Хакими, Загаду, Азар (Брун Ларсен, 46), Брандт, Вайгль, Санчо, Гетце (Пако Алькасер, 84).

Предупреждение: Аканджи, 25.

Судья: Цвайер.

20 декабря. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».