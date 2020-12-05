Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Айнтрахтом»
Дортмундская «Боруссия» в матче 10-го тура чемпионата Германии в гостях сыграла вничью с «Айнтрахтом» — 1:1.
Голы забили Даити Камада и Джованни Рейна (у дортмундцев).
«Боруссия» вышла на третье место. «Айнтрахт» — восьмой.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
10-й тур
«Айнтрахт Ф» — «Боруссия Д» — 1:1 (1:0)
Голы: Камада, 9 (1:0). Рейна, 56 (1:1).
«Айнтрахт»: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Дурм, Н`Дика, Роде (Ильзанкер, 67), Костич, Соу, Баркок (Кор, 74), Камада, Андре Силва (Дост, 74).
«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс, Шульц, Морей, Загаду, Витсель, Эмре Джан, Брандт (Беллингем, 74), Дахуд (Мукоко, 46), Санчо, Рейна.
Предупреждения: Н`Дика, 41. Камада, 46. Роде, 60. Соу, 64. Костич, 82. Абраам, 85. Эмре Джан, 88.
Судья: Винкманн (Германия).
5 декабря. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».
«Кельн» — «Вольфсбург» — 2:2 (2:1)
Голы: Тильманн, 18 (1:0). Арнольд, 29 (1:1). Дуда, 43 (2:1). Вегхорст, 47 (2:2).
«Кельн»: Т.Хорн, Я.Хорн, Якобс, Борнау, Честич, Дуда, Скири, Озджан (Дрекслер, 39), Вольф (Шмиц, 88), Реджбецай (Андерссон, 88), Тильманн.
«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон (Паулу Отавиу, 76), Лакруа, Арнольд, Штеффен (Мармуш, 90), Шлагер, Брекало, Баку, Филипп (Гинчек, 68), Вегхорст.
Предупреждение: Паулу Отавиу, 90+1.
Судья: Яблонски (Германия).
5 декабря. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».
«Арминия» — «Майнц» — 2:1 (2:0)
Голы: Притль, 21 (1:0). Доан, 31 (2:0). Штегер, 82 (2:1).
«Арминия»: Ортега, ван дер Хорн, Бруннер, Нильссон, Лукокви, Ябо (Фоглзаммер, 64), Хартель, Притль, Клос (Кунце, 86), Шипплок (Кордова, 79), Доан.
«Майнц»: Центнер, Кариколь (Штегер, 58), Хак, Ниакате, Сен Жюст, Куэйсон, Фернандес (Кунде, 58), Баррейро (Онисиво, 58), Боэтиус, Матета, Буркардт.
Предупреждения: Ниакате, 49. Сен Жюст, 66. Шипплок, 74. Хартель, 85. Кунце, 90+4.
Судья: Фриц (Германия).
5 декабря. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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