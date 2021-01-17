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Дортмундская «Боруссия» следит за форвардом ПСВ

09:58
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Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим ПСВ Дониэллом Маленом, сообщает Soccer News.

По информации источника, немецкий клуб видит в 21-летнем голландце замену Джейдону Санчо. Сообщается, что на форварда также претендует «Арсенал», за академию которого футболист выступал с 2015 по 2017 год.

В сезоне-2020/21 Мален провел 25 матчей за ПСВ, на его счету 17 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голландца в 25 миллионов евро.

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