Дортмундская «Боруссия» разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха

Дортмундская «Боруссия» крупно обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 1-го тура чемпионата Германии — 3:0. В составе победителей первый гол забил Джованни Рейна, а затем Эрлин Холанн оформил дубль.

В следующем туре «Боруссия» сыграет в гостях с «Аугсбургом», а «Боруссия» Менхенгладбах примет «Унион».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

1-й тур

«Боруссия Д» — «Боруссия М» — 3:0 (1:0)

Голы: Рейна, 35 (1:0). Холанн, 54 — с пенальти (2:0). Холанн, 77 (3:0).

«Боруссия» Д: Бюрки, Хуммельс, Менье, Аканджи, Витсель, Эмре Джан, Азар (Пасслак, 19), Санчо (Ройс, 79), Рейна (Брандт, 79), Беллингем (Дилэйни, 67), Холанн.

«Боруссия» М: Зоммер, Вендт (Херрманн, 69), Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер, Штиндль (Плеа, 57), Крамер, Хофманн, Х.Вольф (Тюрам, 57), Нойхаус.

Предупреждения: Аканджи, 14. Штиндль, 39.

Судья: Брих.

19 сентября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».