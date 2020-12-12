Дортмундская «Боруссия» пропустила пять мячей от «Штутгарта»
«Штутгарт» в матче 11-го тура чемпионата Германии в гостях разгромил дортмундскую Боруссию со счетом 5:1.
«Боруссия» занимает пятое место в таблице, «Штутгарт» — шестой.
В других матчах «Лейпциг» обыграл «Вердер» (2:0), «Боруссия» из Менхенгладбаха и «Герта» сыграли вничью (1:1), а «Кельн» обыграл «Майнц» — 1:0.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
11-й тур
«Боруссия» — «Штутгарт» — 1:5 (1:1)
Голы: Вамангитука, 26 — с пенальти (0:1). Рейна, 39 (1:1). Вамангитука, 52 (1:2). Ферстер, 60 (1:3). Кулибали, 63 (1:4). Гонсалес, 90+1 (1:5).
«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс, Аканджи (Загаду, 86), Морей, Витсель, Ройс, Эмре Джан (Рейниер, 59), Рафаэл Геррейру (Брандт, 86), Санчо (Мукоко, 86), Рейна, Беллингем (Шульц, 65).
«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Соса, Мавропанос (Штенцель, 88), Эндо, Мангаля, Ферстер (Эглофф, 77), Кулибали (Массимо, 67), Климовиц (Чурлинов, 88), Вамангитука (Гонсалес, 67).
Предупреждения: Эмре Джан, 26. Мавропанос, 28. Эндо, 40. Вамангитука, 50. Морей, 66.
12 декабря. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».
«Боруссия М» — «Герта» — 1:1 (0:0)
Голы: Гендузи, 47 (0:1). Эмболо, 70 (1:1).
«Боруссия»: Зиппель, Вендт (Лайнер, 65), Гинтер, Эльведи, Лазаро, Закария, Вольф (Штиндль, 85), Нойхаус (Бенеш, 85), Траоре (Плеа, 64), Херрманн (Тюрам, 64), Эмболо.
«Герта»: Шволов, Пекарик, Боята, Платтенхардт, Штарк, Торунарига, Дарида (Леки, 75), Гендузи, Дилросюн (Тузар, 75), Лукебакио (Нганкам, 75), Пентек (Редан, 85).
Предупреждения: Вендт, 12. Пекарик, 26. Лазаро, 43. Гендузи, 68. Нойхаус, 82.
12 декабря. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
«Лейпциг» — «Вердер» — 2:0 (2:0)
Голы: Забитцер, 26 — с пенальти (1:0). Ольмо, 41 (2:0).
«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Упамекано, Мукьеле (Восц, 65), Кампль (Адамс, 46), Забитцер (Форсберг, 72), Ольмо, Айдара (Серлот, 72), Поульсен, Клайверт (Борковски, 90).
«Вердер»: Павленка, Емер Топрак (Мойсандер, 72), Гросс (Осако, 89), Гебре Селассие, Аугустинссон, Фридль, Биттенкурт (Мбом, 82), Эггештайн, Мевальд (Вольтемаде, 82), Шмид (Чонг, 72), Саджент.
Предупреждения: Аугустинссон, 25. Кампль, 43. Мукьеле, 47. Упамекано, 78.
12 декабря. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».
«Майнц» — «Кельн» — 0:1 (0:0)
Гол: Реджбецай, 55.
«Майнц»: Центнер, Брозински, Хак (Кунде, 76), Ниакате, Сен Жюст, Латца (Штегер, 68), Фернандес, Боэтиус (Куэйсон, 68), Онисиво, Матета, Буркардт (Абасс, 77).
«Кельн»: Т.Хорн, Я.Хорн, Якобс (Каттербах, 82), Борнау, Честич, Дуда, Скири, Озджан (Шмиц, 90+5), Вольф, Реджбецай (Дрекслер, 82), Тильманн (Модест, 60).
Предупреждения: Ниакате, 37. Латца, 45+1. Онисиво, 67. Озджан, 70. Штегер, 75. Дуда, 75. Я.Хорн, 81.
Удаление: Дуда, 76.
12 декабря. Майнц. Стадион «Опель Арена».
«Фрайбург» — «Арминия» — 2:0 (0:0)
Голы: Грифо, 79 — с пенальти (1:0). Чон У Ен, 90+2 (2:0).
«Фрайбург»: Фл.Мюллер, Гульде, Гюнтер, Линхарт, Шлоттербек, Хефлер, Шмид (Темпельман, 77), Грифо (Чон У Ен, 86), Сантамария, Петерсен (Демирович, 77), Хелер (Шоллои, 68).
«Арминия»: Ортега, ван дер Хорн, Бруннер, Нильссон, Лукокви (Себ.Мюллер, 89), Хартель (Зойферт, 81), Притль, Суку (Кордова, 61), Клос, Шипплок (Гебауэр, 82), Доан.
Предупреждения: Хелер, 26. Хефлер, 66. Грифо, 80.
12 декабря. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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